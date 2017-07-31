1日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1000 全国財務局長会議（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 １０年利付国債の入札結果 1400 基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 ６月末税収実績（財務省） ＊決算：ソニー、ホンダ、三菱ＵＦＪＦＧ、ＪＦＥＨＤ、三菱ケミ 東証・名証２部に指定替え 東芝 東証・名証１部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １日（火） 00:00 韓国：貿易収支 Jul 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Jul 07:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jul 08:30 英：製造業ＰＭＩ Jul 09:00 ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q2 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Jun 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jul 14:00 米建設支出（商務省） Jun 米：自動車販売台数 Jul ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） ◇決算予定 アップル、アンダーアーマー、ファイザー