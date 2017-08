UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝総じて上昇、域内の経済指標が支援

(情報を更新しました) [1日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。全般的に ドルが軟調となる中、アジア地域の力強い経済指標に地合いが押し上げ られている。 ノムラの通貨ストラテジストは「きょうのアジア通貨動向は全般的 なドル安と堅調なアジア株式市場が材料になっている」と指摘。 「指標に関しては、韓国と中国できょう発表された内容が予想を上 回った。欧州連合(EU)のインフレ指標は全般的なドル安を通じてア ジア通貨に反映されている」と語った。 人民元は4営業日続伸し、約9カ月ぶりの高値。財新/ マークイットが公表した7月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI )は51.1と、前月の50.4から上昇。生産と新規受注が2月以来 の速いペースで拡大した。 7月の韓国輸出も堅調な内容となり、ウォン相場を押し 上げた。ウォンは一時、対ドルで0.3%上昇。 タイバーツは一時、約2年ぶりの高値に上昇した。その後 は押し戻され、小幅安で推移している。 フィリピンペソは1カ月ぶりの高値。 フィリピン・バンク・オブ・コミュニケーションズのトレーダーは 「ドル安基調に加え、長らく待たれていたドル/ペソの調整が見られて いる」と指摘した。 0426GMT(日本時間午後1時26分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.200 110.25 +0.05 Sing dlr 1.356 1.3545 -0.09 Taiwan dlr 30.187 30.227 +0.13 Korean won 1118.000 1119 +0.09 Baht 33.304 33.269 -0.11 Peso 50.420 50.46 +0.08 Rupiah 13317.000 13324 +0.05 Rupee 64.135 64.18 +0.07 Ringgit 4.276 4.28 +0.09 Yuan 6.719 6.7290 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.200 117.07 +6.23 Sing dlr 1.356 1.4490 +6.88 Taiwan dlr 30.187 32.279 +6.93 Korean won 1118.000 1207.70 +8.02 Baht 33.304 35.80 +7.49 Peso 50.420 49.72 -1.39 Rupiah 13317.000 13470 +1.15 Rupee 64.135 67.92 +5.90 Ringgit 4.276 4.4845 +4.88 Yuan 6.719 6.9467 +3.40 (」メニューからご覧ください)