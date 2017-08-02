3日の国内・海外経済指標と行事予定

(８月３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 内閣改造・自民党役員人事 安倍首相会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1430 小池百合子東京都知事会見（日本外国特派員協会） 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：三井物、スズキ、ＳＵＢＡＲＵ、アサヒＧＨＤ、キリンＨＤ、住友商、ニコン、サッポロＨＤ ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３日 01:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Jun 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Jul 07:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Jul 08:30 英：サービス部門ＰＭＩ Jul 09:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Jun 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jul 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jul 14:00 米：製造業新規受注（商務省） Jun 14:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Jun ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表・議事要旨公表） 11:00 英中銀インフレリポート ◇決算予定 ヤムブランズ、アラガン、ゴープロ、バイアコム