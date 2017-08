UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝大半が下落、インドルピーは金利発表待ちで横ばい

(内容を更新しました) [2日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国 通貨が対米ドルで下落した。世界で原油価格が下落したことが背 景。一方、インドではこの日の中銀会合で利下げが行われる見通 しにもかかわらず、ルピーは横ばいとなっている。 インド中銀は0900GMT(日本時間午後6時)に25ベ ーシスポイント(bp)の利下げを発表するとの見方が多い。た だ、中銀は最近、市場予想と異なる決定を下すことがあった。 スコシア銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Qi G ao氏によると同行は、この日は金利は据え置きで、10月に25 bpの利下げを予想している。同氏は「利下げが実施されたり、 インフレ目標が据え置かれたりすれば、ルピーは急落するだろう 」と指摘。「ただ、インフレ目標維持はインド経済に対する投資 家の信頼拡大のために重要であり、中銀の独立性は、長期的なル ピーの買い材料となる点で重要だ」と述べた。ルピーは対ドルで 1日終値までに、年初から約5.6%上昇している。 マレーシアリンギは、原油安を背景に4営業日続落 。同国はアジア最大の産油国の1つ。 インドネシアルピアは1週間ぶり安値。 Gao氏は原油価格がアジア通貨に及ぼす影響について言及し 、「どちらかと言えばセンチメントの問題だ」と指摘した。 ウォン、シンガポールドル、フィリピン ペソもさえない。 0345GMT(日本時間午後零時45分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change at 0345 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.630 110.35 -0.25 Sing dlr 1.360 1.3575 -0.21 Taiwan dlr 30.266 30.256 -0.03 Korean won 1125.600 1121.3 -0.38 Baht 33.300 33.28 -0.06 Peso 50.460 50.37 -0.18 Rupiah 13330.000 13323 -0.05 Rupee 64.105 64.07 -0.05 Ringgit 4.287 4.284 -0.06 Yuan 6.726 6.7210 -0.08 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.630 117.07 +5.82 Sing dlr 1.360 1.4490 +6.52 Taiwan dlr 30.266 32.279 +6.65 Korean won 1125.600 1207.70 +7.29 Baht 33.300 35.80 +7.51 Peso 50.460 49.72 -1.47 Rupiah 13330.000 13470 +1.05 Rupee 64.105 67.92 +5.95 Ringgit 4.287 4.4845 +4.62 Yuan 6.726 6.9467 +3.28 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here REFILE-EM ASIA FX-Weak oil drags on Asia FX; rupee awaits potential RBI rate cut ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)