再送-アンリツ ：14年3月期第1四半期連結(IFRS)、当期36.1 %減16.14億円

(13年3月期第1四半期の当期利益に前年比を追加して再送します) ［東京 31日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上収益 （百万円） 22,365 21,602 102,000 (+3.5 %) (+10.1 %) (+7.7 %) 営業利益（百万円） 2,466 3,966 17,000 (-37.8 %) (+41.8 %) (+8.2 %) 税引き前利益（百万円） 2,681 3,543 16,500 (-24.3 %) (+43.2 %) (+2.2 %) 当期利益（百万円） 1,614 2,528 11,500 (-36.1 %) (+46.2 %) (-17.2 %) 基本的なＥＰＳ（円） 11.26 18.32 80.24 希薄後ＥＰＳ（円） 11.26 17.69 １株年間配当（円） 20.00 20.00 １株Q2配当 （円） 7.50 10.00 １株Q4配当 （円） 12.50 10.00