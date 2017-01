7月の米新築1戸建て住宅販売、前月比‐13.4％の年率39.4万戸＝商務省

[23日 ロイター] - 米商務省が発表した新築1戸建て住宅販売統計は以下のと おり。 (前月比、季節調整後、年率ベース、1000戸) Pct Jul Jun (Prev) May (Prev) Jul'12 総販売戸数 -13.4 394 455 497 439 459 369 地域・北東部 -5.7 33 35 32 29 27 中西部 -12.9 54 62 67 75 76 南部 -13.4 213 246 274 233 247 西部 -16.1 94 112 124 102 109 Jul Jun (Prev) May (Prev) 販売実数 35 43 48 41 43 (季節調整前) Jul Jun (Prev) May (Prev) 販売価格・ 平均値 322.7 302.2 295.0 310.7 307.4 (1000ドル)中央値 257.2 258.5 249.7 262.6 262.8 前月比% Jun (Prev) May (Prev) Apr (Prev) 総販売戸数 3.6 8.3 -1.6 1.3 0.7 2.3 Jul Jun (Prev) May (Prev) 供給(カ月分) 5.2 4.3 3.9 4.5 4.2 在庫(1000戸) 171 164 161 163 159 エコノミスト予想(ロイター調査) 販売戸数 490,000 units