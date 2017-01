5月の米貿易赤字は450.3億ドルに拡大、対中赤字は278.6億ドルに拡大＝商務省

[3日 ロイター] - 米商務省が発表した貿易統計は以下のとおり。 (季節調整後、国際収支ベース、単位10億ドル) May April Jan-May13 May12 Jan-May12 入出超 -45.03 -40.15 -208.83 -46.25 -235.82 輸出 187.06 187.56 933.64 184.22 916.53 輸入 232.09 227.71 1,142.47 230.46 1,152.35 (%比) May April May13/12 輸出 -0.3 1.3 1.5 輸入 1.9 2.4 0.7 財・サービス別(季節調整後、国際収支ベース、単位10億ドル) May April Jan-May13 May12 Jan-May12 収支 財 -63.44 -58.41 -300.99 -63.39 -320.68 サービス 18.42 18.26 92.15 17.14 84.86 輸出 財 130.25 131.13 652.36 130.18 647.98 サービス 56.81 56.44 281.29 54.04 268.55 輸入 財 193.70 189.53 953.34 193.56 968.66 サービス 38.39 38.18 189.13 36.90 183.69 国・地域別貿易収支(未調整、単位100万ドル) May April Jan-May13 May12 Jan-May12 カナダ -1,890 -2,346 -13,887 -1,676 -15,185 メキシコ -5,300 -4,433 -22,851 -6,379 -28,173 EU -10,822 -12,429 -50,549 -10,597 -43,724 中国 -27,860 -24,110 -121,056 -25,979 -117,524 日本 -5,405 -6,942 -30,925 -6,427 -33,011 アジアNICS 488 -342 5,749 284 6,570 韓国 -2,458 -2,380 -9,440 -1,980 -6,110 台湾 -1,237 -1,166 -4,471 -1,336 -5,549 中南米 501 875 7,639 790 -569 ブラジル 852 1,188 6,319 994 2,959 OPEC -6,293 -6,613 -27,394 -11,240 -48,349 エコノミスト予想(ロイター調査) 貿易赤字(10億ドル) $40.1 bln