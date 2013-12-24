2014年度の財投機関債発行、18機関で4兆1761億円＝財投計画

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［東京 ２４日 ロイター］ - 政府は２４日の閣議で、２０１４年度の財政投融資 計画を決めた。財投の対象機関が発行する財投機関債は１８機関で計４兆１７６１億円の 予定。１３年度の４兆４９１３億円から３２００億円程度減少する。各機関別の発行予定 額は以下の通り。単位は億円。 ２０１３年度 ２０１４年度 独立行政法人住宅金融支援機構 ２５２２０ ２０７２０ 独立行政法人日本高速道路保有 ６４００ ５２００ ・債務返済機構 株式会社日本政策投資銀行 ４０００ ４０００ 株式会社日本政策金融公庫 ３４００ ３２００ 株式会社商工組合中央金庫 ─ ２４０２ 独立行政法人日本学生支援機構 １８００ １８００ 独立行政法人鉄道建設・ １５６０ １６３０ 運輸施設整備支援機構 独立行政法人国際協力機構 ８００ ８００ 独立行政法人都市再生機構 ８００ ８００ 新関西国際空港株式会社 ２８３ ３７２ 株式会社国際協力銀行 ２００ ２００ 独立行政法人福祉医療機構 ２００ ２００ 中部国際空港株式会社 ─ １２７ 沖縄振興開発金融公庫 １００ １００ 独立行政法人水資源機構 ５０ ６０ 独立行政法人国立病院機構 ５０ ５０ 独立行政法人知己医療機能推進機構 ─ ５０ 独立行政法人国立大学財務・経営センター ５０ ５０ ──────────────────────────────── 合 計 ４４９１３ ４１７６１ うち普通社債 ２６３２３ ２２９９１ うち資産担保証券 １８５９０ １８７７０
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