6月の米非農業部門雇用者数は＋28.8万人、失業率6.1％＝労働省

［３日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 June May (Prev) April (Prev) 非農業部門雇用者増減 288 224 217 304 282 （単位：1000人） 失業率（％） 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 41.1 41.1 41.1 40.9 40.9 ─残業時間 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 時間当たり賃金（ドル） 24.45 24.39 24.38 24.33 24.33 増減率（％） 0.2 0.2 業態別雇用者数増減（単位：1000人） June May (Prev) April (Prev) 民間部門合計 262 224 216 278 270 財生産 26 22 18 50 46 建設 6 9 6 36 34 製造 16 11 10 9 4 サービス 236 202 198 228 224 卸売 15.1 9.0 9.9 15.9 16.2 小売 40.2 10.5 12.5 43.0 43.1 輸送・保管 16.6 18.8 16.4 12.0 12.1 情報 9 -12 -5 1 1 金融取引 17 8 3 9 6 専門職 67 58 55 72 71 人材派遣 10.1 15.5 14.3 15.1 16.0 レジャー・接客 39 45 39 32 24 政府 26 0 1 26 12 家計調査 June May April（単位：1000人） 労働人口増減 81 192 -806 就業者増減 407 145 -73 失業者増減 -325 46 -733 Ｕ‐６失業率（％）＊ June May April 12.1 12.2 12.3 長期失業者（27週間以上） June May April （単位：1000人） 3,081 3,374 3,452 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +212,000 民間部門雇用者数 +210,000 失業率 6.3 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）