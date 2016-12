中国の成長率予測を引き下げ、15年7.0％・16年6.8％に＝アジア開銀

[マニラ 16日 ロイター] - アジア開発銀行(ADB)は、中国およびアジア (先進国を除く)の今年と2016年の成長率予測を3月時点から引き下げた。 2015年の中国の成長率は7.2%から7.0%に、アジア(先進国を除く)は6 .3%から6.1%にそれぞれ引き下げた。 2016年については、中国が7.0%から6.8%に、アジア(先進国を除く)は 6.3%から6.2%にそれぞれ引き下げた。 GDP GROWTH, pct Actual --Forecast-- Subregion/ Economy 2014 2015 2016 ------------ ---------- Date of Forecast July Mar July Mar CENTRAL ASIA 5.1 3.5 3.5 4.2 4.5 EAST ASIA 6.6 6.2 6.5 6.2 6.3 China 7.4 7.0 7.2 6.8 7.0 SOUTH ASIA 6.8 7.3 7.2 7.6 7.6 India 7.3 7.8 7.8 8.2 8.2 SOUTHEAST ASIA 4.4 4.6 4.9 5.1 5.3 Indonesia 5.0 5.0 5.5 5.6 6.0 Malaysia 6.0 4.7 4.7 5.0 5.0 Philippines 6.1 6.4 6.4 6.3 6.3 Singapore 2.9 2.8 3.0 3.4 3.4 Thailand 0.9 3.2 3.6 4.1 4.1 Vietnam 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 THE PACIFIC 6.3 9.9 9.9 5.0 4.8 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 6.3 6.1 6.3 6.2 6.3 Major Industrialized Countries 1.6 1.6 2.2 2.3 2.4 INFLATION, pct Actual --Forecast-- Subregion/ Economy 2014 2015 2016 ------------ ----------- Date of forecast July Mar July March CENTRAL ASIA 5.7 6.7 6.7 6.6 6.6 EAST ASIA 1.9 1.4 1.7 2.2 2.2 China 2.0 1.5 1.8 2.2 2.3 SOUTH ASIA 6.2 5.0 5.1 5.6 5.6 India 5.9 5.0 5.0 5.5 5.5 SOUTHEAST ASIA 4.1 3.4 3.1 3.4 3.1 Indonesia 6.4 6.4 5.5 4.9 4.0 Malaysia 3.1 3.3 3.2 3.0 2.9 Philippines 4.1 2.8 2.8 3.3 3.3 Singapore 1.0 0.2 0.2 1.5 1.5 Thailand 1.9 -0.4 0.2 1.8 2.0 Vietnam 4.1 2.5 2.5 4.0 4.0 THE PACIFIC 3.6 4.7 5.0 4.0 4.1 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 3.0 2.4 2.6 3.0 3.0