〔ロイター調査〕プライマリーディーラー17社中12社、12月の米利上げを予想

[ニューヨーク 17日 ロイター] - ロイターが17日の米連邦公開市場委員会 (FOMC)終了後にプライマリーディーラー(米公認政府証券ディーラー)を対象に実 施した調査によると、17社中12社は連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げを実 施すると予想した。 2社は10月の利上げを予想。3社は2016年3月の利上げを予想した。 詳細は以下の通り。 Primary Dealer September 17 September 4 BAML December September Barclays March 2016 BMO December September Bank of Nova Scotia December December BNP Paribas December December Cantor Fitzgerald October September Citigroup* Credit Suisse December December Daiwa October October Deutsche Bank* Goldman Sachs December December HSBC December December Jefferies December December JPMorgan December Mizuho* 2016 Morgan Stanley December Nomura December December RBC* September RBS March 2016 September Societe Generale* September TD Securities March 2016 March 2016 UBS December September Median December Sept/Dec * Denotes the primary dealer declined or did not respond in time for the poll.