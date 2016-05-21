BRIEF-麻生財務相：ここ数週間の為替、秩序だった動きとは言えない

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［仙台市 ２１日 ロイター］ -
* 麻生財務相：Ｇ７、最近の為替動向を踏まえて、為替安定の重要性を再確認した
* 麻生財務相：日本は従来から、通貨の競争的切り下げ回避にコミットしている
* 麻生財務相：通貨競争切り下げ回避、Ｇ７以外の国のコミットの重要性を強調
* 麻生財務相：日米財務相会談では、為替の安定が重要と発言した
* 麻生財務相：日米財務相会談で、最近の為替は一方向に偏った投機的動きだったと発言した
* 麻生財務相：米財務長官との間で激論あったわけではない、これまでどおりの普通の会話
* 麻生財務相：日米財務相会談では消費増税は予定通りと発言した
* 麻生財務相：ここ数週間の為替、2日間で5円など秩序だった動きとは明らかに言えない
* 麻生財務相：需要喚起策の中で財政は大きな要素、各国財務相も理解
* 麻生財務相：お互い意見交換し、感情的なもつれがないようにしたい＝為替評価の日米温度差で
* 黒田日銀総裁：日米欧の金融政策で意見交換、理解が進んだ
* 黒田日銀総裁：金融政策については、これまでの合意があらためて共有された
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