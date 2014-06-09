国際局長に長井氏、決済機構局長に正願氏＝日銀人事

［東京 ９日 ロイター］ - 日銀は９日、国際局長に長井滋人氏を、決済機構局長に正願隆一氏を充てるなど一連の人事を発表した。発令は１６日付。詳細は以下の通り。（敬称略） ▽検査役検査室長 栗原達司（金融機構局審議役・考査統括）▽決済機構局長 正願隆一（システム情報局長）▽国際局長 長井滋人（総務人事局）▽システム情報局長 山田泰弘（総務人事局審議役）▽総務人事局長 早崎保浩（検査役検査室長）▽政策委員会室審議役・組織運営調整 小野澤洋二（政策委員会室審議役）▽企画局審議役 高口博英（システム情報局参事役）▽金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役 柴山卓也（金融機構局上席考査役）▽金融機構局審議役 長野聡（大阪支店副支店長）▽金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役 和田季之（金融機構局上席考査役）▽金融機構局審議役 野村充（企画局審議役）▽金融市場局審議役兼国際局審議役 岡田豊（業務局審議役）▽国際局審議役 清水季子（国際局参事役）▽発券局審議役 杉本芳浩（発券局参事役）▽システム情報局審議役 照内太郎（新潟支店長）▽総務人事局審議役 加藤毅（総務人事局）▽検査室参事役 三輪信司（文書局管理課長）▽金融機構局参事役 中川忍（函館支店長）▽決済機構局参事役 小早川周司（企画局参事役兼政策委員会室参事役）▽金融市場局参事役 井上広隆（金融市場局企画役）▽調査統計局参事役 野原強（調査統計局参事役・調査統計局地域経済調査課長事務取扱）▽業務局参事役 竹澤秀樹（横浜支店長）▽業務局参事役 小高咲（システム情報局業務システム開発課長）▽金融機構局上席考査役 岩田和久（金融機構局考査役）▽函館支店長 沼本奈美（政策委員会室経理課長）▽青森支店長 山口智之（大阪支店営業課長）▽横浜支店長 岩崎淳（大分支店長）▽新潟支店長 千田英継（金融機構局総務課長）▽大分支店長 秀島弘高（金融市場局総務課長 ）