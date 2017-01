UPDATE2: タイ中銀が政策金利を25ｂｐ引き下げ2.50％に、成長に対するリスクが理由

[29日 ロイター] - タイ中央銀行は29日、政策金利の1日物レポレートを2 5ベーシスポイント(bp)引き下げ2.50%とすることを決定した。全会一致の決定 で、成長に対するリスクが理由。 ロイターのエコノミスト調査では19人中13人が25bp、1人が50bpの利下 げを予想していた。5人は据え置きを予想していた。 キティラット副首相兼財務相は数カ月にわたって金融政策決定委員会(MPC)に対 し、バーツ相場の押し上げ要因となっている資本流入を阻止し、輸出業者を支援するため に政策を緩和するよう圧力をかけていた。 27日には、今回の会合で少なくとも50bpの利下げ実施を望むと表明。そうでな ければ国内で起きていることに対するMPCのメンバーの無関心さを示すことになると述 べていた。 タイ中銀のパイブーン総裁補は声明で、景気全般の重しになる可能性のある内需の低 迷から第1・四半期の国内総生産(GDP)が予想を下回り、経済に対する下押しリスク が増したと指摘した。 パイブーン総裁補は中国やアジアの景気回復ペースが予想より鈍く、「タイの輸出の 回復が遅れる可能性がある」としている。インフレ率は依然目標の範囲内で、内需に対す る下押しリスクに対応する余地があると指摘した。 タイ国家経済社会開発庁(NESDB)はこの日、2013年のGDPの伸び率見通 しを従来予測の4.5─5.5%から4.2─5.2%に引き下げた。 以下は、2007年以降の政策金利の推移。 (%) May 29, 2013 2.50 April 3, 2013 2.75 Feb. 20, 2013 2.75 Jan. 9, 2013 2.75 Nov. 28, 2012 2.75 Oct. 17, 2012 2.75 Sep. 5, 2012 3.00 July 25, 2012 3.00 June 13, 2012 3.00 May 2, 2012 3.00 Mar. 21, 2012 3.00 Jan. 25, 2012 3.00 Nov. 30, 2011 3.25 Oct. 19, 2011 3.50 Aug. 24, 2011 3.50 July 13, 2011 3.25 June 1, 2011 3.00 Apr. 20, 2011 2.75 Mar. 9, 2011 2.50 Jan. 12, 2011 2.25 Dec. 1, 2010 2.00 Aug. 25, 2010 1.75 July 14, 2010 1.50 Apr. 8, 2009 1.25 Feb. 25, 2009 1.50 Jan. 14, 2009 2.00 Dec. 3, 2008 2.75 Aug. 27, 2008 3.75 July 16, 2008 3.50 July 18, 2007 3.25 May 23, 2007 3.50 Apr. 11, 2007 4.00 Feb. 28, 2007 4.50 Jan. 17, 2007 4.75