再送-大和証Ｇ ：14年3月期第1四半期連結、当期利益572.97億円

(表組みを修正しました) ［東京 29日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 営業収益（百万円） 183,082 113,897 (+60.7 %) (+0.2 %) 純営業収益（百万円） 155,272 87,003 (+78.5 %) (-4.5 %) 営業利益（百万円） 62,307 4,246 経常利益（百万円） 65,087 8,534 (+662.6 %) 当期利益（百万円） 57,297 2,678 １株利益 （円） 33.72 1.58 希薄後ＥＰＳ（円） 33.44 1.58 １株年間配当（円） 15.00 １株Q2配当 （円） 3.00 １株Q4配当 （円） 12.00