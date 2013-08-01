再送-インプレスＨＤ ：14年3月期第1四半期連結、当期損失9500万円、赤字転落

(業績予想を追加して再送します) ［東京 1日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 2,383 2,572 10,700 - 11,100 (-7.4 %) (-4.4 %) 営業利益（百万円） △81 58 (+56.6 %) 経常利益（百万円） △73 50 60 - 180 (+21.9 %) 当期利益（百万円） △95 124 40 - 110 (+91.1 %) １株利益 （円） △2.79 3.47 1.17 - 3.22 １株年間配当（円） 0.80 0.40 - 1.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 0.80 0.40 - 1.00