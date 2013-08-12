再送-構造計画研究所 ：単体、13年6月当期利益2.78億円、前年比503.7 %増

Markets |
(配当予想を追加して再送します) ［東京 12日 ロイター］ 2013年6月期(12年7月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年6月期実績 12年6月期実績 14年6月期予想 中間期 予想 売上高 （百万円） 8,776 8,198 (+7.1 %) (-1.8 %) 営業利益（百万円） 549 655 (-16.2 %) (+131.8 %) 経常利益（百万円） 485 590 (-17.7 %) (+189.0 %) 当期利益（百万円） 278 46 (+503.7 %) (-65.4 %) １株利益 （円） 49.57 8.01 １株年間配当（円） 20.00 14.00 20.00 - 30.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 20.00 14.00 20.00 - 30.00
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文