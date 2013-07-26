再送-高木証 ：14年3月期第1四半期連結、当期利益18.46億円

(ヘッドラインの不要な語句を削除して再送します) ［東京 26日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 営業収益（百万円） 3,671 1,391 (+163.8 %) (-0.4 %) 純営業収益（百万円） 3,648 1,375 (+165.2 %) (-0.3 %) 営業利益（百万円） 1,753 △71 経常利益（百万円） 1,879 48 当期利益（百万円） 1,846 20 １株利益 （円） 31.51 0.36 １株年間配当（円） 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00