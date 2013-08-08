再送-フライト ：14年3月期第1四半期単体、当期損失2000万円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 338 1,900 - 2,000 (+90.6 - +100.7 %) 営業利益（百万円） △22 115 - 165 経常利益（百万円） △31 100 - 150 当期利益（百万円） △20 94 - 140 １株利益 （円） △249.08 11.20 - 16.68 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00