再送-神発動 ：14年3月期第1四半期単体、当期損益ゼロ

(ヘッドラインに必要な語句を追加して再送します) 6016.ｔ［東京 9日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 1,740 2,463 8,327 (-29.4 %) (-36.6 %) (-20.5 %) 営業利益（百万円） 6 △66 △922 経常利益（百万円） 7 △61 △936 当期利益（百万円） 0 △94 △940 １株利益 （円） 0.02 △3.40 △33.62 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 0.00