訂正（発表者側の申し出）-やまねメディカル ：14年3月期第1四半期単体、当期8500万円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 2日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 営業収益（百万円） 1,329 1,391 5,500 (-4.5 %) (+0.3 %) (+2.6 %) 営業利益（百万円） 147 0 175 (+63.5 %) 経常利益（百万円） 142 12 150 (-93.4 %) (+45.2 %) 当期利益（百万円） 85 6 85 (-93.8 %) (+85.8 %) １株利益 （円） 782.26 58.74 7.76 １株年間配当（円） 300.00 3.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 300.00 3.00