再送-ネクソン ：13年12月期中間連結(IFRS)、当期利益265.15億円、前年比30.1 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 9日 ロイター］ 2013年12月期中間決算 (2013年1月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期中間 12年12月期中間 13年12月期予想 売上収益（百万円） 80,988 53,254 118,141 - 120,804 (+52.1 %) 営業利益（百万円） 34,141 27,872 46,387 - 48,675 (+22.5 %) 税引き前利益（百万円） 36,785 26,983 49,433 - 51,721 (+36.3 %) 当期利益（百万円） 26,515 20,379 35,404 - 36,941 (+30.1 %) 基本的なＥＰＳ（円） 60.73 47.27 80.97 - 84.49 希薄後ＥＰＳ（円） 59.63 45.90 １株年間配当（円） 5.00 10.00 １株Q2配当 （円） 5.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00