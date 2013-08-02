再送-アンジェス ：13年12月期中間連結、当期損失6.52億円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 2日 ロイター］ 2013年12月期中間決算 (2013年1月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期中間 12年12月期中間 13年12月期予想 売上高 （百万円） 314 288 350 - 450 (+9.2 %) (+133.0 %) 営業利益（百万円） △632 △954 △1,200 - △900 経常利益（百万円） △629 △890 △1,200 - △900 当期利益（百万円） △652 △893 △1,300 - △1,000 １株利益 （円） △2,257.41 △3,638.59 △4,325.70 - △3,327.46 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00