再送-スクエニＨＤ ：14年3月期第1四半期連結、当期損失4.93億円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 24,083 24,914 140,000 - 150,000 (-3.3 %) (+1.6 %) (-5.4 - +1.4 %) 営業利益（百万円） 689 △1,163 5,000 - 9,000 経常利益（百万円） 1,498 △2,049 5,000 - 9,000 当期利益（百万円） △493 △2,077 3,500 - 6,000 １株利益 （円） △4.29 △18.05 30.42 - 52.14 １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 20.00 20.00