再送-ビックカメラ ：単体、13年8月当期利益31.9億円

Markets |
(ヘッドラインの不要な語句を削除して再送します) ［東京 11日 ロイター］ 2013年8月期(2012年9月1日-2013年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年8月期実績 12年8月期実績 14年8月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 403,790 398,638 (+1.3 %) (-19.6 %) 営業利益（百万円） 2,281 1,091 (+109.1 %) (-93.3 %) 経常利益（百万円） 6,359 3,954 (+60.8 %) (-79.1 %) 当期利益（百万円） 3,190 203 (-96.9 %) １株利益 （円） 1,857.84 118.33
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文