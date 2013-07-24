再送-松井証 ：14年3月期第1四半期単体、当期利益58.02億円、前年比495.7 %増

(日付を修正しました) ［東京 24日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 営業収益（百万円） 13,152 3,999 (+228.9 %) 純営業収益（百万円） 12,800 3,783 (+238.3 %) 営業利益（百万円） 9,587 1,376 (+596.6 %) 経常利益（百万円） 9,625 1,405 (+585.0 %) 当期利益（百万円） 5,802 974 (+495.7 %) １株利益 （円） 22.60 3.79 １株年間配当（円） 20.00 １株Q2配当 （円） 0.00 20.00 １株Q4配当 （円） 20.00