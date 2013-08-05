再送-クルーズ ：14年3月期第1四半期連結、当期利益8.66億円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 5日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期中間期予想 売上高 （百万円） 5,884 11,800 営業利益（百万円） 1,500 2,300 経常利益（百万円） 1,482 2,300 当期利益（百万円） 866 1,430 １株利益 （円） 7,678.60 12,655.90 希薄後ＥＰＳ（円） 7,144.32 １株年間配当（円） 1,500.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 1,500.00