再送-Ｏａｋ ：14年3月期第1四半期連結、当期利益3.13億円

(ヘッドラインの不要な語句を削除して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 1,031 695 (+48.3 %) (+159.5 %) 営業利益（百万円） 339 34 (+884.3 %) 経常利益（百万円） 333 31 (+948.2 %) 当期利益（百万円） 313 27 １株利益 （円） 9.39 1.24 希薄後ＥＰＳ（円） 9.04 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00