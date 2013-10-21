再送-ＫＯＡ ：14年3月期中間連結、当期利益13.91億円、前年比204.2 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 21日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期9カ月予想 売上高 （百万円） 22,199 19,424 33,300 (+14.3 %) (-8.6 %) (+14.4%) 営業利益（百万円） 1,512 685 2,440 (+120.7 %) (-64.3 %) (+99.1 %) 経常利益（百万円） 1,960 722 2,900 (+171.3 %) (-61.0 %) (+81.0 %) 当期利益（百万円） 1,391 457 2,130 (+204.2 %) (-59.7 %) (+87.2 %) １株利益 （円） 37.94 12.47 58.07 １株年間配当（円） 20.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 10.00