訂正（発表者側の申し出）-ロックフィルド ：単体、13年4月当期32.9 %減9.64億円

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(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 １１日 ロイター］ - ［東京 11日 ロイター］ 2013年4月期(2012年5月1日-2013年4月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年4月期実績 12年4月期実績 14年4月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 48,827 49,158 50,529 24,506 (-0.7 %) (+6.1 %) (+3.5 %) (+3.9 %) 営業利益（百万円） 1,950 2,552 2,507 791 (-23.6 %) (+22.2 %) (+28.6 %) (+28.5 %) 経常利益（百万円） 1,988 2,589 2,542 820 (-23.2 %) (+22.1 %) (+27.8 %) (+27.1 %) 当期利益（百万円） 964 1,438 1,415 454 (-32.9 %) (+33.4 %) (+46.7 %) (+24.2 %) １株利益 （円） 72.65 108.28 106.60 34.21
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