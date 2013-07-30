再送-アイザワ証 ：14年3月期第1四半期連結、当期利益61.92億円

(ヘッドラインの不要な語句を削除して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 営業収益（百万円） 5,167 2,225 (+132.2 %) (-1.0 %) 純営業収益（百万円） 5,132 2,202 (+133.0 %) (-0.3 %) 営業利益（百万円） 2,096 5 経常利益（百万円） 2,273 101 当期利益（百万円） 6,192 207 １株利益 （円） 143.26 4.47 １株年間配当（円） 15.00 １株Q2配当 （円） 2.00 １株Q4配当 （円） 13.00