再送-新電元 ：14年3月期第1四半期連結、当期利益26.5億円

(ヘッドラインの不要な語句を削除して再送します) ［東京 5日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 24,598 20,699 (+18.8 %) (-1.4 %) 営業利益（百万円） 2,449 255 (+860.0 %) (-86.1 %) 経常利益（百万円） 3,201 51 (-96.6 %) 当期利益（百万円） 2,650 90 (-92.3 %) １株利益 （円） 25.72 0.67 １株年間配当（円） 3.50 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 3.50 5.00