再送-シンワアート ：14年5月期第1四半期連結、当期損失6600万円

(ヘッドラインに必要な語句を付け加えました) ［東京 10日 ロイター］ 2014年5月期第1四半期決算 (2013年6月1日-2013年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年5月期第1四半期 13年5月期第1四半期 14年5月期予想 売上高 （百万円） 131 1,518 営業利益（百万円） △52 139 経常利益（百万円） △62 120 当期利益（百万円） △66 110 １株利益 （円） △1,298.33 21.30 １株年間配当（円） 200.00 6.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 200.00 6.00