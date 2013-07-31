再送-クレオ ：14年3月期第1四半期連結、当期損失1.82億円、赤字幅拡大

(業績予想を追加して再送します) ［東京 31日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 2,164 2,109 11,000 - 12,000 (+2.6 %) (+6.1 %) (-0.4 - +8.7 %) 営業利益（百万円） △167 △49 経常利益（百万円） △165 △47 350 - 450 (-20.3 - +2.5 %) 当期利益（百万円） △182 △69 250 - 350 (-29.8 - -1.7 %) １株利益 （円） △20.89 △7.85 １株年間配当（円） 5.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00