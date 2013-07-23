再送：ベクター ：14年3月期第1四半期単体、当期損失5700万円、赤字幅縮小

業績予想を追加して再送します ［東京 23日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期中間期予想 営業収益（百万円） 541 567 1,167 (-4.7 %) (-45.8 %) (-1.3 %) 営業利益（百万円） △70 △90 △143 経常利益（百万円） △70 △88 △144 当期利益（百万円） △57 △116 △139 １株利益 （円） △4.15 △8.41 △10.13 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00