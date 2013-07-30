再送-共同紙 ：14年3月期第1四半期連結、当期利益3600万円、前年比388.3 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 4,376 4,340 18,000 (+0.8 %) (-1.0 %) (+3.0 %) 営業利益（百万円） 24 2 200 (-1.3 %) 経常利益（百万円） 47 12 200 (+271.7 %) (-46.4 %) (-3.9 %) 当期利益（百万円） 36 7 180 (+388.3 %) (-65.3 %) (+3.0 %) １株利益 （円） 5.49 1.12 27.10 １株年間配当（円） 5.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00