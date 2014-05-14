再送-井関農 ：単体、14年3月当期利益38.34億円、前年比95.1 %増

(配当予想を追加して再送します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 106,459 91,945 (+15.8 %) (+5.3 %) 営業利益（百万円） 1,975 656 (+200.9 %) (+49.8 %) 経常利益（百万円） 4,580 2,178 (+110.3 %) (+7.1 %) 当期利益（百万円） 3,834 1,965 (+95.1 %) (+6.3 %) １株利益 （円） 16.69 8.56 １株年間配当（円） 4.00 3.00 3.00-4.00 １株Q4配当 （円） 4.00 3.00 3.00-4.00