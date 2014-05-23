訂正-（発表者側の申し出）関西スーパ ：単体、14年3月当期10.9 %増10.81億円、15年3月期予想22.0 %増13.2億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 23日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 118,319 114,727 123,350 60,760 (+3.1 %) (-0.5 %) (+4.3 %) (+5.7 %) 営業利益（百万円） 1,296 1,210 (+7.2 %) (-27.1 %) 経常利益（百万円） 1,854 1,799 2,000 700 (+3.1 %) (-11.3 %) (+7.9 %) (+2.9 %) 当期利益（百万円） 1,081 975 1,320 540 (+10.9 %) (+12.7 %) (+22.0 %) (+15.3 %) １株利益 （円） 38.25 34.49 46.68 19.09 １株年間配当（円） 16.00 16.00 16.00 １株Q2配当 （円） 8.00 8.00 8.00 １株Q4配当 （円） 8.00 8.00 8.00