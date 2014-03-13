訂正-（発表者側の申し出）小僧寿し ：連結、13年12月当期赤字幅拡大16.84億円、14年12月期予想4700万円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 13日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 15,593 20,199 14,439 6,577 (-22.8 %) (-1.0 %) (-7.4 %) (-17.5 %) 営業利益（百万円） △614 △644 74 △143 経常利益（百万円） △632 △611 62 △148 当期利益（百万円） △1,684 △878 47 △156 １株利益 （円） △108.80 △65.73 2.68 △8.81 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00