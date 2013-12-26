訂正-（発表者側の申し出）フォーバルテレコム ：14年3月期中間連結、当期37.1 %増1.17億円、14年3月期予想2.4 %増2.6億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 26日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 5,993 5,894 12,000 (+1.7 %) (-11.0 %) (+0.1 %) 営業利益（百万円） 204 169 430 (+20.8 %) (+34.6 %) (+2.1 %) 経常利益（百万円） 196 167 425 (+17.2 %) (+38.2 %) (+0.6 %) 当期利益（百万円） 117 85 260 (+37.1 %) (+31.5 %) (+2.4 %) １株利益 （円） 7.02 5.12 15.58 １株年間配当（円） 1,500.00 １株Q2配当 （円） 700.00 700.00 １株Q4配当 （円） 800.00 8.00