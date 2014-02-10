再送-フライト ：14年3月期9カ月連結、当期利益1.92億円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 7日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 1,591 1,900 - 2,000 営業利益（百万円） 230 115 - 165 経常利益（百万円） 227 100 - 150 当期利益（百万円） 192 94 - 140 １株利益 （円） 22.09 11.08 - 16.51 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 *7日発表分。