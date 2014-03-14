訂正-（発表者側の申し出）アイレックス ：単体、13年3月当期赤字転落7900万円、14年3月期予想3000万円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 14日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤 字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 2,139 2,243 2,200 1,000 (-4.6 %) (-10.3 %) (+3.3 %) (-0.4 %) 営業利益（百万円） △69 63 (-59.3 %) 経常利益（百万円） △68 64 40 15 (-58.7 %) 当期利益（百万円） △79 46 30 10 １株利益 （円） △2.69 1.60 1.02 0.34 希薄後ＥＰＳ（円） 0.78 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00