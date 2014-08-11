再送-フルキャストＨＤ ：14年12月期中間連結、当期利益5.56億円、前年比329.6 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2014年12月期中間決算 (2014年1月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期中間 13年12月期中間 14年12月期予想 売上高 （百万円） 9,432 8,154 (+15.7 %) 営業利益（百万円） 666 △27 1,366 - 1,469 (+304.2 - +334.8 %) 経常利益（百万円） 706 94 (+650.7 %) 当期利益（百万円） 556 129 (+329.6 %) １株利益 （円） 14.43 3.36 １株年間配当（円） 14.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 14.00 * 8日発表分。