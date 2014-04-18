訂正-（発表者側の申し出）ツヴァイ ：単体、14年2月当期利益5500万円、前年比76.5 %減

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 18日 ロイター］ 2014年2月期(2013年3月1日-2014年2月28日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年2月期実績 13年2月期実績 15年2月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,118 4,296 (-4.2 %) (+6.7 %) 営業利益（百万円） 361 419 (-13.7 %) (-12.8 %) 経常利益（百万円） 392 449 (-12.8 %) (-11.8 %) 当期利益（百万円） 55 235 (-76.5 %) (-3.4 %) １株利益 （円） 14.22 60.43 希薄後ＥＰＳ（円） 14.04 59.80 １株年間配当（円） 30.00 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 30.00 30.00 30.00