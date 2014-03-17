訂正-（発表者側の申し出）東テク ：単体、13年3月当期利益9.73億円、前年比120.7 %増

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 １７日 ロイター］ - ［東京 14日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤 字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 57,199 51,443 (+11.2 %) (+16.9 %) 営業利益（百万円） 1,482 1,058 (+40.0 %) (+57.5 %) 経常利益（百万円） 1,658 1,128 (+46.9 %) (+54.3 %) 当期利益（百万円） 973 441 (+120.7 %) (+134.5 %) １株利益 （円） 72.23 32.54 １株年間配当（円） 13.00 13.00 18.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 9.00 １株Q4配当 （円） 13.00 13.00 9.00