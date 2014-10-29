再送-ヤフー ：15年3月期中間連結(IFRS)、当期利益666.19億円、前年比2.1 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 29日 ロイター］ 2015年3月期中間決算 (2014年4月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期中間 14年3月期中間 15年3月期9カ月予想 売上高 （百万円） 203,266 198,044 305,966 - 307,966 (+2.6 %) (+1.7 - +2.4 %) 営業利益（百万円） 94,797 98,822 139,997 - 142,097 (-4.1 %) (-5.8 - -4.4 %) 税引き前利益（百万円） 104,908 104,471 (+0.4 %) 当期利益（百万円） 66,619 65,250 (+2.1 %) 基本的なＥＰＳ（円） 11.70 11.35 希薄後ＥＰＳ（円） 11.70 11.34 １株年間配当（円） 4.43 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 4.43