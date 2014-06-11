訂正-（発表者側の申し出）ストリーム ：15年1月期第1四半期連結、当期黒字転換1.26億円、15年1月期予想2.86億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 11日 ロイター］ 2015年1月期第1四半期決算 (2014年2月1日-2014年4月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年1月期第1四半期 14年1月期第1四半期 15年1月期予想 売上高 （百万円） 6,221 4,090 20,646 (+52.1 %) (-34.0 %) (+23.7 %) 営業利益（百万円） 88 △141 379 経常利益（百万円） 91 △133 372 当期利益（百万円） 126 △131 286 １株利益 （円） 26.93 △33.16 60.96 希薄後ＥＰＳ（円） 25.95 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00