再送-ガイアクス ：13年12月期9カ月連結、当期損失8300万円、赤字転落

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2013年12月期9カ月決算 (2013年1月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期9カ月 12年12月期9カ月 13年12月期予想 売上高 （百万円） 2,891 2,856 4,000 (+1.2 %) (+12.7 %) (+4.4 %) 営業利益（百万円） △58 △25 △80 - △30 経常利益（百万円） △78 △36 △100 - △50 当期利益（百万円） △83 117 △150 - △100 １株利益 （円） △24.07 35.60 △43.32 - △28.88 希薄後ＥＰＳ（円） 35.24 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00