再送-（発表者側の申し出）プロトコーポ ：単体、14年3月当期利益25.4億円、前年比5.1 %増

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 20日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 24,402 25,266 (-3.4 %) (+3.0 %) 営業利益（百万円） 4,444 4,057 (+9.5 %) (-27.2 %) 経常利益（百万円） 4,674 4,292 (+8.9 %) (-26.9 %) 当期利益（百万円） 2,540 2,415 (+5.1 %) (-27.1 %) １株利益 （円） 124.12 116.00 １株年間配当（円） 37.50 38.00 １株Q2配当 （円） 18.75 37.50 19.00 １株Q4配当 （円） 18.75 18.75 19.00