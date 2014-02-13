訂正-（発表者側の申し出）ＬＣＡＨＤ ：単体、13年5月当期損失3.95億円、赤字幅拡大

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 12日 ロイター］ 2013年5月期(2012年5月21日-2013年5月20日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年5月期実績 12年5月期実績 14年5月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 83 170 (-51.1 %) (-37.0 %) 営業利益（百万円） △188 △135 経常利益（百万円） △333 △243 当期利益（百万円） △395 △271 １株利益 （円） △1.21 △1.02 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 12日発表分。